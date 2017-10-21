285 миллионов рублей потрачены на ремонт дороги до Серебрянки

Строители завершили ремонт дороги на Серебрянку в Свердловской области. Качество работы оценил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, который с другими чиновниками проехал 20 октября до села. Как передаёт «Наша газета», Старков высоко оценил работу подрядчика и заказчика.



Ремонт обошёлся в 285 млн. рублей. Помимо восстановления дорожного полотна средства пошли на строительство пожарного депо и прокладку линии оптоволоконной связи.



Ремонт дороги начался после обращения местных жителей к президенту РФ Владимиру Путину.