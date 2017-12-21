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Автомобильный Нижний Тагил

Екатеринбуржец обвиняет бизнесмена из Тюмени в сотрудничестве с автоугонщиками (ФОТО)

21 декабря 2017, 12:00Добавить новость
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Житель Екатеринбурга, у которого несколько месяцев назад угнали автомобиль, нашёл запчасти от иномарки в интернет-витрине авторазбора. Теперь он обвиняет тюменского предпринимателя в связях с автоугонщиками.

Автомобиль Mazda СХ-5 был угнан в ночь на 22 ноября. Никакими средствами защиты иномарка обеспечена не была. Владелец сообщил о краже в полицию, а также параллельно пытался найти автомобиль самостоятельно. В тот же день екатеринбуржец получил SMS, в котором неизвестный предлагал ему выкупить его же автомобиль за 260 000 рублей. Были известны номер карты и телефон, но правоохранители не смогли помочь жителю столицы Урала.

Через три недели мужчина увидел, что запчасти от его автомобиля продавались через социальную сеть «ВКонтакте». Продавцом являлся тюменский предприниматель, который владеет центром авторазбора автомобилей Honda и Mazda.

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Фото: «Наш город»

 

Автовладелец связался с полицейскими из Тюмени, а затем отправился в центр авторазбора лично, якобы в качестве покупателя колёс. Продавец был задержан для дачи объяснений, но мужчина пояснил, что колёса он купил, и что он ничего не знает о предыдущем хозяине автомобиля.

В УМВД по Тюменской области факт произошедшего подтвердили. Оперативники передали материалы коллегам из Екатеринбурга. В настоящее время ведется расследование.

Позже к пострадавшему екатеринбуржцу обратился другой мужчина, который попал в схожую ситуацию и также обвинял тюменского предпринимателя в связи с автоугонщиками. Владелец салона в рамках того расследования наказан не был.

Сам хозяин центра авторазбора заявил, что никакого отношения к угнанным иномаркам не имеет, он лишь покупает и продает запчасти, передает «Наш город».

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