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69 камер наблюдения на сумму 130 млн рублей установят на трассах Свердловской области

22 марта 2018, 22:00Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,камеры наблюдения,Пермь,Екатеринбург - Пермь,Екатеринбург - серов,Екатеринбург - Невьянск,Краснотурьинск,Первоуральск,Каменск-Уральский,Березовский

На установку 69 камер фото- и видеофиксации в Свердловской области потратят около 130 млн рублей. Новые камеры появятся на различных свердловских трассах.

Камеры установят на следующих трассах: Пермь — Екатеринбург (с 289 по 291 километр), Екатеринбург — Серов (164-169, 300-330 километр), Екатеринбург — Невьянск (с 12 по 14 километр) и так далее.

В Екатеринбурге будет установлено 12 камер, в Краснотурьинске — 4, в Первоуральске — 6, в Каменске-Уральском — 5, a Березовском — три камеры фото- и видеофиксации, пишет «Екатеринбург в эфире».

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