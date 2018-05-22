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Автомобильный Нижний Тагил

4 000 автомобилей проверены сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила в минувшие выходные

22 мая 2018, 16:00Добавить новость
авто,ГИБДД,город,дорога,дтп,Нижний Тагил,ПДД,рейд,стоп-контроль

С 18 по 20 мая на территории Нижнего Тагила сотрудниками ГИБДД была проведена акция «Стоп-контроль». За время мероприятия проверено 4 000 автомобилей.

В Нижнем Тагиле в минувшие выходные, с 18 по 20 мая, прошел рейд «Стоп-контроль», направленный на выявление нарушений ПДД и предупреждение ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения или водителей, управляющих авто без удостоверения.

В рейде приняли участие 109 сотрудников полиции, были задействованы 29 автомобилей. За время вечернего и ночного патрулирования сотрудники ГИБДД проверили около 4 000 транспортных средств.

Было выявлено 8 серьезных нарушений ПДД. Так, 3 факта нахождения за рулем нетрезвых водителей, 2 факта управления т/с без водительских прав и 2 факта управления автомобилем в нетрезвом виде повторно. Также 1 водитель отказался пройти медосвидетельствование, сообщает ГИБДД Нижнего Тагила.

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