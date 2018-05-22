Восемь автомобильных дорог будут отремонтировано в Нижнем Тагиле в 2018 году

Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила в 2018 году будут отремонтировано восемь автомобильных дорог в городе. В этот перечень вошли:
- проспект Вагоностроителей на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари;
- улица Володорского;
- улица Курортная;
- проспект Ленина от улицы Красноармейская до улицы Садовой;
- улица Пароходная от улицы Фрунзе до дома № 30 по Липовому тракту;
- улица Тагилстроевская от улицы Дружинина до спортивно-оздоровительного комплекса «Юпитер»;
- улица Береговая-Краснокаменская на участке от улицы Ермака до Перова;
- отрезок улицы Высокогорская от Оплетина до Космонавтов.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, на ремонт дорог выделено почти 200 млн рублей.