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Автомобильный Нижний Тагил

Восемь автомобильных дорог будут отремонтировано в Нижнем Тагиле в 2018 году

22 мая 2018, 19:25Добавить новость
Нижний Тагил,дороги,ремонт,бюджет,улицы,постановление
Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила в 2018 году будут отремонтировано восемь автомобильных дорог в городе. В этот перечень вошли:
  • проспект Вагоностроителей на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари;
  • улица Володорского;
  • улица Курортная;
  • проспект Ленина от улицы Красноармейская до улицы Садовой;
  • улица Пароходная от улицы Фрунзе до дома № 30 по Липовому тракту;
  • улица Тагилстроевская от улицы Дружинина до спортивно-оздоровительного комплекса «Юпитер»;
  • улица Береговая-Краснокаменская на участке от улицы Ермака до Перова;
  • отрезок улицы Высокогорская от Оплетина до Космонавтов.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, на ремонт дорог выделено почти 200 млн рублей.


Кто зарабатывает на тагильских ямах

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