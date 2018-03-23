Цирковой трамвай начал работать в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 марта в Нижнем Тагиле начал работу фирменный цирковой трамвай. Украшенный воздушными шарами и рисунками вагон проехал по маршруту №15.

Фирменный трамвай Нижнетагильского цирка 23 марта впервые отправился перевозить пассажиров.

По решению руководства цирка, вагон под номером 340 будет функционировать как обычный трамвай – без клоунов и другого циркового персонала. Однако тематическое оформление все же будет присутствовать: это рисунки изнутри и снаружи, а также анонсы представлений.

23 марта украшенный воздушными шарами трамвай работал по маршруту №15, в последующие дни он может направиться по любому другому маршруту. Отследить его местонахождение можно на сайте «Тагильский трамвай».





Фото: «Тагильский трамвай»







