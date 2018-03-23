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Автомобильный Нижний Тагил

Цирковой трамвай начал работать в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 марта 2018, 23:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,транспорт,трамвай
23 марта в Нижнем Тагиле начал работу фирменный цирковой трамвай. Украшенный воздушными шарами и рисунками вагон проехал по маршруту №15.

Фирменный трамвай Нижнетагильского цирка 23 марта впервые отправился перевозить пассажиров.

 

По решению руководства цирка, вагон под номером 340 будет функционировать как обычный трамвай – без клоунов и другого циркового персонала. Однако тематическое оформление все же будет присутствовать: это рисунки изнутри и снаружи, а также анонсы представлений.

 

23 марта украшенный воздушными шарами трамвай работал по маршруту №15, в последующие дни он может направиться по любому другому маршруту. Отследить его местонахождение можно на сайте «Тагильский трамвай».

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Фото: «Тагильский трамвай»



 
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