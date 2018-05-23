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Автомобильный Нижний Тагил

Дороги в селе Лая под Нижним Тагилом могут закрыть из-за значительных дефектов (ФОТО)

23 мая 2018, 19:50Добавить новость
Нижний Тагил,Лая,дороги,дефекты,госавтоинспекция,предписание,тротуары,освещение,транспорт
В 2018 году Госавтоинспекция провела обследование состояния дорог в селе Лая под Нижним Тагилом. В результате проверки были выявлены значительные повреждения дорожного полотна. Дефекты есть на улице Краснознаменная, на автодороге Лая — Балакино и на подъезде к поселку Горноуральский. Кроме того, на перечисленных улицах отсутствуют дорожные знаки, а в черте города нет тротуаров и освещения.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, по итогам проверки администрации Горноуральского городского округа выдали предписание — устранить выявленные недостатки до 1 июня 2018 года.

В случае, если требования Госавтоинспекции не будут выполнены в срок, на дорогах введут ограничения для пассажирского транспорта, в том числе и для школьного автобуса.

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Фото: отдел пропаганды ГИБДД







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