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Автомобильный Нижний Тагил

Пострадавшая в троллейбусе пенсионерка из Екатеринбурга получит компенсацию

23 мая 2018, 12:05Добавить новость
Екатеринбург,травма,транспорт,троллейбус,прокуратура,пенсионерка,ЕМУП Екатеринбургское трамвайнр-троллейбусное управление

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку ЕМУП «Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление» из-за травмирования в троллейбусе пенсионерки. Инцидент произошел 2 июня 2017 года.

В Екатеринбурге 20 июня 2017 года 71-летняя пенсионерка получила травму в общественном транспорте. Ее зажало дверями троллейбуса на остановке «Площадь первой пятилетки». В результате этого пенсионерка получила травму в виде ушиба предплечья.

В ходе проверки было установлено, что инцидент произошел по причине невнимательности кондуктора и водителя троллейбуса.

Пожилая женщина прошла лечение в больнице по месту жительства.

По закону и договору страхового перевозчика ущерб женщине должен возместить ЕМУП «Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление».

По итогам проверки надзорное ведомство приняло решение о добровольном возмещении перевозчиком морального ущерба пенсионерке. Водитель и кондуктор привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Свердловской области.

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