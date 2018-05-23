Пострадавшая в троллейбусе пенсионерка из Екатеринбурга получит компенсацию

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку ЕМУП «Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление» из-за травмирования в троллейбусе пенсионерки. Инцидент произошел 2 июня 2017 года.

В Екатеринбурге 20 июня 2017 года 71-летняя пенсионерка получила травму в общественном транспорте. Ее зажало дверями троллейбуса на остановке «Площадь первой пятилетки». В результате этого пенсионерка получила травму в виде ушиба предплечья.





В ходе проверки было установлено, что инцидент произошел по причине невнимательности кондуктора и водителя троллейбуса.





Пожилая женщина прошла лечение в больнице по месту жительства.





По закону и договору страхового перевозчика ущерб женщине должен возместить ЕМУП «Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление».





По итогам проверки надзорное ведомство приняло решение о добровольном возмещении перевозчиком морального ущерба пенсионерке. Водитель и кондуктор привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Свердловской области.