Нелегальный картель за 3 года заработал на ремонтах дорог Урала миллиард рублей

УФАС раскрыл нелегальный сговор трех крупных компаний, занимающихся строительством и ремонтом дорог в Свердловской области, возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения «Закона о защите конкуренции».

Управление Федеральное антимонопольной службы выявило противозаконный сговор трех компаний-ремонтников в Свердловской области, который существует уже около трех лет. Организации объединяли свои усилия в период торгов, несмотря на то, что существует запрет на взаимодействие компаний на данном этапе.





Пресс-служба УФАС не раскрывает участников предполагаемого картеля в интересах антимонопольного дела, возбужденного по признакам нарушения «Закона о защите конкуренции», сообщает «Комсомольская правда».



Известно, что нелегальное объединения позволило строительным компаниям заработать на контрактах миллиард рублей.



Напомним, что в июне 2018 года УФАС возбудила уголовное дело в отношении «Уральских авиалиний» из-за рекламы, связанной с ЧМ-2018.