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Нелегальный картель за 3 года заработал на ремонтах дорог Урала миллиард рублей

23 июня 2018, 12:50Добавить новость
дорога,ремонт дорог,Свердловская область,строительство,транспорт,УФАС,конкуренция,контракт

УФАС раскрыл нелегальный сговор трех крупных компаний, занимающихся строительством и ремонтом дорог в Свердловской области, возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения «Закона о защите конкуренции».

Управление Федеральное антимонопольной службы выявило противозаконный сговор трех компаний-ремонтников в Свердловской области, который существует уже около трех лет. Организации объединяли свои усилия в период торгов, несмотря на то, что существует запрет на взаимодействие компаний на данном этапе.

Пресс-служба УФАС не раскрывает участников предполагаемого картеля в интересах антимонопольного дела, возбужденного по признакам нарушения «Закона о защите конкуренции», сообщает «Комсомольская правда».

Известно, что нелегальное объединения позволило строительным компаниям заработать на контрактах миллиард рублей.

Напомним, что в июне 2018 года УФАС возбудила уголовное дело в отношении «Уральских авиалиний» из-за рекламы, связанной с ЧМ-2018


Короли госзакупок. Кто зарабатывает на дорожных ямах?

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