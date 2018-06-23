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Автомобильный Нижний Тагил

Проезд в тагильских трамваях подорожает на 1 рубль с 1 июля

23 июня 2018, 11:30Добавить новость
бюджет,город,деньги,Нижний Тагил,Свердловская область,транспорт,трамвай,повышение,цена
В Нижнем Тагиле накануне утвердили увеличение стоимости проезда в трамваях. Теперь она составит 19 рублей.

Сообщается, что МУПу «Тагильский трамвай» утвердили индивидуальный предельный тариф на проезд в городском общественном транспорте.

Изменения, отмечается, приняты в связи с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26 декабря 2016 года за № 239-ПК «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом в городском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок».


Изменения вступят в силу 1 июля 2018 года на основании соответствующего приказа от 21 мая 2018 за № 136 «Об установлении тарифов на проезд в электротранспорте». Так, стоимость одного проезда составит 19 рублей. Для отдельных категорий граждан цена будет зафиксирована на 11 рублях. Добавим, на льготный проезд имеют право пенсионеры и школьники, передаёт пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

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Расписание движения трамваев

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