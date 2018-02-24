Водители Нижнего Тагила попадут под усиленное наблюдение ГИБДД в праздничные дни

В праздничные дни, вплоть до 25 февраля, сотрудники ГИБДД проведут ряд профилактических рейдов на дорогах Нижнего Тагила. Цель мероприятий – выявление и пресечение фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за 2017 год задержаны 808 нижнетагильских водителей за управление автомобилем в нетрезвом виде.



С начала 2018 года на дорогах Свердловской области задержали 700 человек, севших за руль после выпитого спиртного.