Водители Нижнего Тагила будут проверены по базе должников в ходе рейда

С 26 по 30 марта на дорогах Нижнего Тагила будет проходить операция «Должник». Водителей, нарушающих ПДД, проверят на наличие в базе судебных приставов.



В случае выявления факта неуплаты ранее наложенного штрафа административный материал будет выписан повторно. Дело может дойти и до суда, где виновному назначат административный арест сроком до 15 суток.



Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила предупреждает водителей, что срок оплаты штрафа ГИБДД составляет 60 дней. В течение первых 20-ти из них каждый гражданин сможет оплатить лишь половину назначенной суммы.



В случае задержки выплаты дело направят в Федеральную службу судебных приставов, которая начнёт принудительное взыскание задолженности.