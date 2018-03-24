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Автомобильный Нижний Тагил

Водители Нижнего Тагила будут проверены по базе должников в ходе рейда

24 марта 2018, 14:05Добавить новость
ГИБДД,город,деньги,дорога,Нижний Тагил,Свердловская область,суд,штраф,задолженность,нарушение ПДД,судебные приставы
В рамках операции «Должник» водители Нижнего Тагила, которые нарушат ПДД, будут проверяться по наличию в базе данных должников.

С 26 по 30 марта на дорогах Нижнего Тагила будет проходить операция «Должник». Водителей, нарушающих ПДД, проверят на наличие в базе судебных приставов.

В случае выявления факта неуплаты ранее наложенного штрафа административный материал будет выписан повторно. Дело может дойти и до суда, где виновному назначат административный арест сроком до 15 суток.


Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила предупреждает водителей, что срок оплаты штрафа ГИБДД составляет 60 дней. В течение первых 20-ти из них каждый гражданин сможет оплатить лишь половину назначенной суммы.

В случае задержки выплаты дело направят в Федеральную службу судебных приставов, которая начнёт принудительное взыскание задолженности.

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