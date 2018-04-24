Вагоностроителей, Тагилстроевская и Курортная: какие улицы отремонтируют в 2018 году?

В Нижнем Тагиле стал известен список дорог, которые точно войдут в список ремонтов на 2018 год. Этот список будет пополняться в течение сезона.
Об этом сообщил председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. В перечень попали следующие улицы:
- Вагоностроителей;
- Высокогорская;
- Курортная;
- Береговая -Краснокаменская;
- Тагилстроевская;
- Пароходная.
На данных дорожных объектах заменят не только асфальт, но и отремонтируют тротуары и установят новые бордюры. Закрытие дорог на время ремонта будет производиться участками и по полосам.
Чапурин добавил, что улица Береговая-Краснокаменская будет вообще без бордюров. На этой же улице на болотистом участке будет произведён ремонт основания.
Также Никита Чапурин сообщил, что улица Жуковского в этом году не попала в список ремонтируемых дорог.
Общественник отметил, что это не окончательный список улиц. Перечень будет пополняться по мере подтверждения финансированием. Добавим, что вышеназванные улицы уже получили одобрение на выделение средств для ремонта.