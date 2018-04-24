Вагоностроителей, Тагилстроевская и Курортная: какие улицы отремонтируют в 2018 году?

Об этом сообщил председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. В перечень попали следующие улицы:





Вагоностроителей;

Высокогорская;

Курортная;

Береговая -Краснокаменская;

Тагилстроевская;

Пароходная.



На данных дорожных объектах заменят не только асфальт, но и отремонтируют тротуары и установят новые бордюры. Закрытие дорог на время ремонта будет производиться участками и по полосам.



Чапурин добавил, что улица Береговая-Краснокаменская будет вообще без бордюров. На этой же улице на болотистом участке будет произведён ремонт основания.



Также Никита Чапурин сообщил, что улица Жуковского в этом году не попала в список ремонтируемых дорог.



Общественник отметил, что это не окончательный список улиц. Перечень будет пополняться по мере подтверждения финансированием. Добавим, что вышеназванные улицы уже получили одобрение на выделение средств для ремонта.