0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
день: +6
вечер: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.77 + 0.45
EUR 75.79 + 0.14
| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Вагоностроителей, Тагилстроевская и Курортная: какие улицы отремонтируют в 2018 году?

24 апреля 2018, 08:00Добавить новость
бюджет,город,деньги,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,Россия,Свердловская область,тагил без ям,Чапурин,Никита Чапурин
В Нижнем Тагиле стал известен список дорог, которые точно войдут в список ремонтов на 2018 год. Этот список будет пополняться в течение сезона.

Об этом сообщил председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. В перечень попали следующие улицы:

  • Вагоностроителей;
  • Высокогорская;
  • Курортная;
  • Береговая -Краснокаменская;
  • Тагилстроевская;
  • Пароходная.

    На данных дорожных объектах заменят не только асфальт, но и отремонтируют тротуары и установят новые бордюры. Закрытие дорог на время ремонта будет производиться участками и по полосам.

    Чапурин добавил, что улица Береговая-Краснокаменская будет вообще без бордюров. На этой же улице на болотистом участке будет произведён ремонт основания.

    Также Никита Чапурин сообщил, что улица Жуковского в этом году не попала в список ремонтируемых дорог.

    Общественник отметил, что это не окончательный список улиц. Перечень будет пополняться по мере подтверждения финансированием. Добавим, что вышеназванные улицы уже получили одобрение на выделение средств для ремонта.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

300 млн рублей будут выделены Нижнему Тагилу на капитальный ремонт автодорог
29 марта, 22:05
0 0
Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле после ремонта откроется в октябре 2018 года
28 марта, 08:00
1 2
Более 97 млн рублей будут выделены на ремонт Серовской трассы под Нижним Тагилом
18 апреля, 17:25
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 187
Подписаться на новости