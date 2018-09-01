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Автомобильный Нижний Тагил

9,1 млн рублей за год заработал Екатеринбург на платных парковках

24 апреля 2018, 10:35Добавить новость
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Администрация Екатеринбурга за прошедший 2017 год и первые три месяца 2018 года заработала на платных парковках более 9,1 млн рублей.

Стало известно, сколько Екатеринбург заработал на платных парковках. Бюджет города за 15 месяцев пополнился на 9,1 млн рублей.

Как сообщает URA.RU, в столице Урала через 78 паркоматов произведено 181 324 транзакции. При этом на обслуживание автоматов город потратил 734 тысячи.

Местные общественники отмечают сознательность граждан, так как до сих пор штрафы за неоплату парковки не предусмотрены. Проблема заключается в том, что данный нюанс никак не регламентирован законодательно, а сотрудники ГИБДД не предоставляют администрации города данные о нарушителях, ссылаясь на закон о персональных данных.

Отметим, что Госдума сейчас рассматривает правки в закон «О полиции», которые могут позволить муниципалитетам получать данные нарушителей в ГИБДД.

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