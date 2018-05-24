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Недочеты ремонта ул. Космонавтов в Нижнем Тагиле должны устранить до 15 июня (ФОТО)

24 мая 2018, 08:55Добавить новость
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В Нижнем Тагиле Сергей Носов 23 мая лично проконтролировал ремонт улицы Космонавтов и обозначил для ООО «Уралстроймонтаж» сроки для устранения недочетов и нарушений.

В Нижнем Тагиле 23 мая состоялось выездное совещание по ремонту дорог. Сергей Носов, руководитель МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов, общественник Никита Чапурин и представители подрядной организации присутствовали на выездном совещании по ремонту ул. Космонавтов.

Мэр Нижнего Тагила напомнил ООО «Уралстроймонтаж» об ответственности за нарушение графиков ремонта и устранения гарантийных недочетов. Подрядчик должен до 15 июня устранить все недочеты, допущенные при ремонте ул. Космонавтов.

Как сообщает «Тагил без ям», в случае невыполнения подрядчиком обязательств «Служба заказчика городского хозяйства» вынуждена будет обратиться в суд. 

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Фото: «Тагил без ям»

 

Фотоотчет: Ремонт дорог на Вые

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