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Перекрёсток Фрунзе-Космонавтов в Нижнем Тагиле будет закрыт для проезда на 3 недели

24 мая 2018, 06:35Добавить новость
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В течение 3-х недель проезд по перекрёстку улиц Фрунзу и Космонавтов в Нижнем Тагиле будет закрыт. За это время будет уложен третий слой асфальта и подняты трамвайные рельсы.

С 28 мая по 17 июня будет закрыт проезд для транспорта по перекрёстку улиц Фрунзе и Космонавтов.

Ограничение связано с ремонтными работами дорожного полотна и трамвайных путей, сообщают «Все новости»Водителям в этот период нужно будет объезжать перекрёсток по улицам Вогульская, Красноармейская и Черных.


Напомним, что в Нижнем Тагиле продолжается капремонт дорожного полотна на улицах Быкова, Максима Горького, участке Космонавтов от Фрунзе и участке от Грибоедова до Быкова. Открыть дороги для проезда обещают в сентябре 2018 года.


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Фото: «Все новости»
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