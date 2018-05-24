Перекрёсток Фрунзе-Космонавтов в Нижнем Тагиле будет закрыт для проезда на 3 недели

В течение 3-х недель проезд по перекрёстку улиц Фрунзу и Космонавтов в Нижнем Тагиле будет закрыт. За это время будет уложен третий слой асфальта и подняты трамвайные рельсы.

С 28 мая по 17 июня будет закрыт проезд для транспорта по перекрёстку улиц Фрунзе и Космонавтов.



Ограничение связано с ремонтными работами дорожного полотна и трамвайных путей, сообщают «Все новости». Водителям в этот период нужно будет объезжать перекрёсток по улицам Вогульская, Красноармейская и Черных.



Напомним, что в Нижнем Тагиле продолжается капремонт дорожного полотна на улицах Быкова, Максима Горького, участке Космонавтов от Фрунзе и участке от Грибоедова до Быкова. Открыть дороги для проезда обещают в сентябре 2018 года.

Фото: «Все новости»