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Стоимость реконструкции моста на Циолковского в Нижнем Тагиле увеличена до 900 млн

24 мая 2018, 10:05Добавить новость
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Стоимость контракта по ремонту моста на ул. Циолковского – Октябрьской революции увеличена до 900 млн рублей. Контракт рассчитан до 2021 года.

«Служба заказчика городского хозяйства» увеличила стоимость контракта по ремонту путепровода на ул. Циолковского – Октябрьской революции в Нижнем Тагиле. Ранее планировалось, что работы обойдутся в 700 млн рублей. Контракт рассчитан до 2021 года, пишут «Все новости».

План проекта предусматривает обновление моста с созданием четырех полос для движения общей шириной 30 метров. Каждая буронабивная свая сможет выдержать до 400 тонн.

Мост будет закрыт на реконструкцию 1 июля 2018 года. Завершить основные работы планируется к осени 2018 года. Движение автомобилей на время ремонта будет осуществляться через ул. Индустриальную, а также по ул. Береговая-Краснокаменская и ул. Фестивальная.

Кто зарабатывает на ремонте дорог в Нижнем Тагиле?

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