Водитель «Яндекс.Такси» брызнул из баллончика в лицо пассажирке в Екатеринбурге

Утром 24 марта девушка по имени Татьяна вызвала машину «Яндекс.Такси», для того, чтобы доехать из паба домой. Она не выбрала способ оплаты поездки и решила обсудить с водителем то, как ему удобно принять деньги: либо переводом на карту, либо наличными.



Со слов девушки, водитель резко остановился у Центральной гостиницы и сказал, чтобы пассажирка выходила из салона. Татьяна открыла переднюю пассажирскую дверь, чтобы попрощаться, но таксист резко брызнул баллончиком ей в лицо.



После этого Татьяна поймала попутку, доехала домой, промыла лицо, но жжение сохранялась долгое время. Заявление в полицию она пока не написала, сообщает E1.ru.



В службе поддержки «Яндекс.Такси» сказали, что жалоба принята в работу, водитель заблокирован до выяснения обстоятельств и компания готова сотрудничать с правоохранительными органами.