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Автомобильный Нижний Тагил

Водитель «Яндекс.Такси» брызнул из баллончика в лицо пассажирке в Екатеринбурге

25 марта 2018, 13:40Добавить новость
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Жительница Екатеринбурга, с её слов, стала жертвой нападения со стороны водителя «Яндекс.Такси». Вместо того, чтобы принять от девушки оплату за поездку, таксист брызнул в лицо пассажирке из газового баллончика и уехал.

Утром 24 марта девушка по имени Татьяна вызвала машину «Яндекс.Такси», для того, чтобы доехать из паба домой. Она не выбрала способ оплаты поездки и решила обсудить с водителем то, как ему удобно принять деньги: либо переводом на карту, либо наличными.

Со слов девушки, водитель резко остановился у Центральной гостиницы и сказал, чтобы пассажирка выходила из салона. Татьяна открыла переднюю пассажирскую дверь, чтобы попрощаться, но таксист резко брызнул баллончиком ей в лицо.

После этого Татьяна поймала попутку, доехала домой, промыла лицо, но жжение сохранялась долгое время. Заявление в полицию она пока не написала, сообщает E1.ru.

В службе поддержки «Яндекс.Такси» сказали, что жалоба принята в работу, водитель заблокирован до выяснения обстоятельств и компания готова сотрудничать с правоохранительными органами.

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