Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Екатеринбургом (ВИДЕО)

На автотрассе в районе г. Березовского 25 апреля перевернулся автобус, в котором находились 30 человек.

ДТП произошло на 45-м километре автотрассы Реж-Екатеринбург. 4 пассажирам понадобилась медпомощь.



По сообщению УГИБДД по Свердловской области, водитель транспортного средства не смог справиться с управлением из-за неблагоприятных погодных условий, и автобус съехал в кювет и перевернулся, пишет Ura.ru.



24 апреля еще одно ДТП с пассажирским автобусом произошло под Екатеринбургом во время снегопада.





Фото: «Известия»



Видео: Ura.ru