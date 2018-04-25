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Новости Нижнего Тагила

Автобус с 30 пассажирами перевернулся под Екатеринбургом (ВИДЕО)

25 апреля 2018, 12:35Добавить новость
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На автотрассе в районе г. Березовского 25 апреля перевернулся автобус, в котором находились 30 человек.

ДТП произошло на 45-м километре автотрассы Реж-Екатеринбург. 4 пассажирам понадобилась медпомощь.

По сообщению УГИБДД по Свердловской области, водитель транспортного средства не смог справиться с управлением из-за неблагоприятных погодных условий, и автобус съехал в кювет и перевернулся, пишет Ura.ru.

24 апреля еще одно ДТП с пассажирским автобусом произошло под Екатеринбургом во время снегопада.

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Фото: «Известия»

 

Видео: Ura.ru
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