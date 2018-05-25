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20 млн рублей будет выделено на ремонт моста на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

25 мая 2018, 09:00Добавить новость
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Согласно информации с портала госзакупок, мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика, который займётся ремонтом путепровода по проспекту Мира через улицу Серова. На эти цели выделят 20 миллионов 115 тысяч рублей.

Длина моста 42 метра, он связывает центр города с Красным Камнем. Подрядчику предстоит разобрать проезжую часть и уложить новую дорожную одежду. Помимо этого будет заменено освещение и усилены опоры под мостом.

Несколько лет назад на аварийное состояние моста обратил внимание председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. Он уверял, что грунтовые воды размывают защитную насыпь, а движение по мосту небезопасно.

13 мая состоится электронный аукцион. Ремонт завершится до начала сентября 2018 года. Даты закрытия моста пока не названы, об этом станет известно после выбора подрядчика, передает ИА «Все новости».

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