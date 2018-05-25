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Автомобильный Нижний Тагил

Водители Нижнего Тагила будут проверены на соблюдение правил перевозок детей

25 мая 2018, 07:05Добавить новость
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На территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа на протяжении месяца будет проходить профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», направленное на предупреждение детского дорожного травматизма.

Водителей Нижнего Тагила проверят на соблюдение правил перевозки детей с 21 мая по 10 июня. Профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», проводимое в эти дни в городе, направлено на выявление и пресечение случаев детского дорожного травматизма.

За 4 месяца с начала года, согласно статистике дорожной полиции, на территории города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа зарегистрированы 6 происшествий участием детей, в которых оказались травмированы 6 детей.

Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила обращает внимание горожан на необходимость соблюдения правил дорожного движения, особенно в связи со скорыми летники каникулами у школьников.

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