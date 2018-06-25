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Автомобильный Нижний Тагил

Прокуратура начала проверку администрации ГГО из-за плохого состояния дорог

25 июня 2018, 22:20Добавить новость
Горноуральский городской округ,автобусы,прокуратура,проверка,пассажиры,дороги,ямы
Прокуратура пригородного района начала проверку администрации Горноуральского городского округа из-за плохого состояния дорог. По словам зампрокурора пригородного района Нижнего Тагила, в отношении главы ГГО составлены административные протоколы за невыполнение выданных ранее предписаний.

Напомним, что весной 2018 года ГИБДД Нижнего Тагила в ходе проверки выявило множество нарушений состояния дорог в поселках Лая и Горноуральский. Дорожная инспекция предупредила администрацию ГГО, что в случае невыполнения предписаний, они закроют дорогу для автобусов.

Администрация ГГО предписания не выполнила. В результате чего 21 июня ГИБДД запретила движение маршрутных автобусов в посёлки Горноуральский, Лая и Балакино, сообщает АН «Между строк».
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