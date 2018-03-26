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Автомобильный Нижний Тагил

Специальные критерии для перевозчиков пассажиров будут разработаны в Нижнем Тагиле

26 марта 2018, 19:10Добавить новость
авария,автопроисшествия,дорога,дтп,Нижний Тагил,травма,транспорт,перевозчики

Для компаний, занимающихся пассажирскими перевозками в Нижнем Тагиле, разработают специальные критерии оценки уровня опасности в их деятельности. Если перевозчик превысит уровень угрозы для жизни людей, ему запретят перевозить пассажиров на территории города.

Такое решение было принято во время заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое прошло 26 марта. В ходе заседания озвучено, что за 2017 год в сравнении с 2016 годом снизилось на 23% количество ДТП, на 20% было меньше погибших во время аварий, на 19% меньше получивших ранение во время дорожно-транспортного происшествия.

В 2017 году также произошло 87 наездов на пешеходов, 34 из них — на пешеходном переходе. Зафиксировано, что на 24% увеличилось количество случаев, когда водитель не пропускал пешехода. За последний год установлено 537 случаев технически неисправных автобусов и маршрутных такси, работающих на линии.

В 2018 году перевозчикам установят специальные критерии оценки уровня опасности в их деятельности, превышение которых повлечет за собой расторжение сотрудничества и запрет на перевозки по городу, сообщает Администрация Нижнего Тагила.

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