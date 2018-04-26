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Автомобильный Нижний Тагил

Движение ограничено на перекрестке Фрунзе-Космонавтов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

26 апреля 2018, 09:11Добавить новость
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В Нижнем Тагиле с утра 26 апреля ограничено движение на перекрестке Фрунзе-Космонавтов.

Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, причиной перекрытия движения стал трамвай. По словам горожан, произошел обрыв кабеля.

Обрыв произошел, провода по всей дороге валяются, --  рассказала тагильчанка Юлия.


На фото видно, что на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение автомобилей. Также на месте находится аварийная служба, и ведутся работы по восстановлению связи.

Напомним, не так давно в Нижнем Тагиле на этом же перекрестке упал столб, что стало причиной перекрытия движения в утренние часы.


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Расписание движения трамваев

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