Движение ограничено на перекрестке Фрунзе-Космонавтов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле с утра 26 апреля ограничено движение на перекрестке Фрунзе-Космонавтов.
Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, причиной перекрытия движения стал трамвай. По словам горожан, произошел обрыв кабеля.
Обрыв произошел, провода по всей дороге валяются, -- рассказала тагильчанка Юлия.
На фото видно, что на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение автомобилей. Также на месте находится аварийная служба, и ведутся работы по восстановлению связи.
Напомним, не так давно в Нижнем Тагиле на этом же перекрестке упал столб, что стало причиной перекрытия движения в утренние часы.