Движение ограничено на перекрестке Фрунзе-Космонавтов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле с утра 26 апреля ограничено движение на перекрестке Фрунзе-Космонавтов.

Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, причиной перекрытия движения стал трамвай. По словам горожан, произошел обрыв кабеля.





Обрыв произошел, провода по всей дороге валяются, -- рассказала тагильчанка Юлия.



На фото видно, что на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение автомобилей. Также на месте находится аварийная служба, и ведутся работы по восстановлению связи.





Напомним, не так давно в Нижнем Тагиле на этом же перекрестке упал столб, что стало причиной перекрытия движения в утренние часы.





