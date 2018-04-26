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Автомобильный Нижний Тагил

Новые светофоры появятся на ГГМ в Нижнем Тагиле

26 апреля 2018, 10:55Добавить новость
безопасность,город,дорога,Нижний Тагил,ггм,светофор,уральский проспект

Несколько новых светофоров будут установлены в Нижнем Тагиле на ГГМ на аварийных участках дороги, в частности у клинического госпиталя и ТРЦ «КИТ».

Новый светофор появится на Гальянке у «Уральского клинического реабилитационного центра» на Уральском проспекте. Установка светофора продиктована аварийностью данного участка дороги. Так, за последнее время на нем произошло два ДТП: 28 марта женщина попала под колеса иномарки, а 8 апреля «Газель» сбила пожилую женщину-пешехода.

Также светофоры появятся рядом с ТРЦ «КИТ». Сейчас там есть только нерегулируемая зебра. Из-за проходимости торгового комплекса пешеходный поток там довольно большой.

Помимо этого, будет перенесен пешеходный переход у магазина «Алеся». Он переместится на перекресток Дружинина-Уральский проспект. В связи с этим будет произведена реконструкция имеющегося светофора, пишут «Все новости».

Каждый светофор будет оборудован кнопкой вызова. Светофоры будут установлены за счет перераспределения средств городского бюджета.

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