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Автомобильный Нижний Тагил

Рейс в Турцию авиакомпании Nordwind задержан на 8 часов в екатеринбургском Кольцово

26 мая 2018, 16:05Добавить новость
Екатеринбург,нарушение,отдых,транспорт,туризм,аэропорт,авиаперевозки,задержка вылета

Отправление самолета в Анталью 25 мая было отсрочено на 8 часов в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Клиенты авиакомпании Nordwind отправились в полет только в 12.00 вместо запланированных 04.00.

Как сообщили ИА «Уралинформбюро» в пресс-службе аэропорта, рейс N4 1841 был перенесен по причине авиатехнических неполадок, а именно длительной подготовки воздушного судна к полету. Всё это время сотрудники перевозчика осуществляли обслуживание уральских туристов.

Вследствие задержки авиаперевозчик отложил и обратный рейс N4 1842 направлением из Антальи в Екатеринбург почти на 8 часов. 

                        

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