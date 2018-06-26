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Улица Космонавтов в Нижнем Тагиле будет закрыта для продолжения ремонта (ФОТО)

26 июня 2018, 10:50Добавить новость
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В последнюю неделю июня строительная компания «Уралстроймонтаж» закроет движение на улице Космонавтов от Фрунзе до Красноармейской и от Красноармейской до Карла Либнехта в Нижнем Тагиле.  Об этом рассказал председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. 

Если 26 июня УСМ закончат все работы с асфальтом на перекрёстке Фрунзе-Космонавтов, то уже завтра Тагилдорстрой начнет готовить пути объезда вновь закрываемых на ремонт участков ул. Космонавтов. На это уйдёт пара дней. И, ориентировочно, 30 июня будет закрыт участок Космонавтов от Фрунзе до Карла Либнехта. Сквозное движение по Фрунзе и Красноармейской останется открытым, -- сообщил редакции TagilCity.ru общественник. 

Участок по улице Космонавтов закрывают для укладки третьего слоя асфальта и исправления замечаний по бортовому камню. Также, «Тагильский трамвай» поднимет пути на кольце по улице Победы.
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