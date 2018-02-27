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Автомобильный Нижний Тагил

16 грубых нарушений выявлено на дорогах Нижнего Тагила во время праздничных выходных

27 февраля 2018, 07:00Добавить новость
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За прошедшие праздничные выходные в Нижнем Тагиле было выявлено 16 грубых нарушений со стороны водителей.

Традиционный рейд под названием «Стоп-контроль» на территории города проходил с 22 по 25 февраля. За указанный период проверке сотрудниками Госавтоинспекции подверглись порядка четырех тысяч автомобилей.

Среди самых частых нарушений, выявленных за четыре дня, стали пять фактов управления авто без водительских прав. По три протокола получили нетрезвые водители и лишенные права на управление транспортными средствами.

По два водителя были наказаны за управление в состоянии опьянения повторно и за отказ от прохождения медосвидетельствования. Еще один нарушитель был наказан за передачу управления автомобилем лицу, у которого не было на то права, рассказали в пресс-службе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

 
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