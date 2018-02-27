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65 машин круглосуточно убирают снег с улиц Нижнего Тагила (ФОТО)

27 февраля 2018, 18:30Добавить новость
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Из-за обильных осадков на улицы Нижнего Тагила выведено 65 единиц снегоуборочной техники, которые будут работать круглосуточно. Так, за сутки с дорог и тротуаров города было вывезено 259 тонн снега.

26 февраля на улицы Нижнего Тагила было выведено 65 единиц снегоуборочной техники. В «Службе заказчика городского хозяйства» пояснили, что в связи с грядущими снегопадами техника будет работать круглосуточно.

 

Так, за сутки с тагильских дорог было вывезено 259 тонн снега, было очищено 793 000 кв. м дорог и 972 000 кв. м тротуаров. Как пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила, сейчас грейдеры и снегоочистители работают на проспектах Мира, Ленина, улицах Победы, Космонавтов, Индустриальной, Восточной и других.

 

Чтобы предотвратить возникновение несчастных случаев на дорогах и тротуарах, после очистки покрытие также обрабатывается противогололедным материалом.

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Фото: «Тагил без ям»

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