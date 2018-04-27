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Автомобильный Нижний Тагил

Ямочный ремонт и новейшие технологии обсудят на конференции в Нижнем Тагиле

27 апреля 2018, 09:45Добавить новость
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В Нижнем Тагиле пройдет научно-практическая конференция по технологиям ремонта дорог. 27 апреля на совещании у Сергея Носова стали известны темы предстоящего мероприятия.

В частности, как сообщил Сергей Носов, на конференции обсудят современные материалы, используемые для ремонта и строительства дорог, обеспечивающие удовлетворительное состояние дорожного покрытия после стаивания снега.

Также на мероприятии поговорят о ямочном ремонте.

Еще одна тема: ямочный ремонт, точнее технология ремонта, позволяющая после стаивания снега не иметь проблемы с движением. Как весь мир делает? Потому что у нас проблемы. А денег на ремонт выше крыши со всеми коэффициентами, -- сказал глава города.


Еще один доклад, который заслушают на конференции, будет касаться экономических моментов. В частности, как отметил Сергей Носов, изменения качества асфальта в Нижнем Тагиле при увеличении финансирования на дороги до 1 млрд рублей.

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