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Автомобильный Нижний Тагил

Маршрут тагильских автобусов изменится из-за закрытия перекрестка Фрунзе—Космонавтов

27 мая 2018, 15:00Добавить новость
Нижний Тагил,ремонт дорог,улицы,закрытие движения,автобусы,трамваи,объезд
С 28 мая в Нижнем Тагиле изменится движение общественного транспорта в связи с временным закрытием на ремонт перекрестка улиц Фрунзе — Космонавтов. До 17 июня подрядчик планирует уложить на данном участке финишный слой асфальта. Также участок с трамвайными путями вымостят брусчаткой.

Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, автобусы и трамваи будут ездить по измененным маршрутам:

  • автобусы №15 и 19 будут доезжать только до остановки «ДК «Юбилейный»;
  • маршрутки №4, 5, 11, 20, 21, 25, 30, 33, 37, 41, 41Р будут ездить до «Юбилейного», а затем разворачиваться и объезжать закрытый участок по улицам Черных и Красноармейская;
  • маршрутки №36, 38, 46 будут объезжать перекрёсток Фрунзе – Космонавтов по Вогульской и Красноармейской;
  • маршрутка №14 с Фрунзе будет поворачивать на Черных, и далее двигаться по Красноармейской и Вогульской.

Трамваи маршрута №3 временно будут ходить от конечной на ГГМ через проспекты Ленина и Мира до Приречного микрорайона. Интервал движения составит 14-15 минут.

Ремонт дорог на Вые в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил,ремонт дорог,улицы,закрытие движения,автобусы,трамваи,объезд
Участок закрытия дороги
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