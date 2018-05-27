Маршрут тагильских автобусов изменится из-за закрытия перекрестка Фрунзе—Космонавтов

С 28 мая в Нижнем Тагиле изменится движение общественного транспорта в связи с временным закрытием на ремонт перекрестка улиц Фрунзе — Космонавтов. До 17 июня подрядчик планирует уложить на данном участке финишный слой асфальта. Также участок с трамвайными путями вымостят брусчаткой.
Как сообщили в администрации Нижнего Тагила, автобусы и трамваи будут ездить по измененным маршрутам:
- автобусы №15 и 19 будут доезжать только до остановки «ДК «Юбилейный»;
- маршрутки №4, 5, 11, 20, 21, 25, 30, 33, 37, 41, 41Р будут ездить до «Юбилейного», а затем разворачиваться и объезжать закрытый участок по улицам Черных и Красноармейская;
- маршрутки №36, 38, 46 будут объезжать перекрёсток Фрунзе – Космонавтов по Вогульской и Красноармейской;
- маршрутка №14 с Фрунзе будет поворачивать на Черных, и далее двигаться по Красноармейской и Вогульской.
Трамваи маршрута №3 временно будут ходить от конечной на ГГМ через проспекты Ленина и Мира до Приречного микрорайона. Интервал движения составит 14-15 минут.
Ремонт дорог на Вые в Нижнем Тагиле
Участок закрытия дороги