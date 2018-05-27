Маршрут тагильских автобусов изменится из-за закрытия перекрестка Фрунзе—Космонавтов

автобусы №15 и 19 будут доезжать только до остановки «ДК «Юбилейный»;

маршрутки №4, 5, 11, 20, 21, 25, 30, 33, 37, 41, 41Р будут ездить до «Юбилейного», а затем разворачиваться и объезжать закрытый участок по улицам Черных и Красноармейская;

маршрутки №36, 38, 46 будут объезжать перекрёсток Фрунзе – Космонавтов по Вогульской и Красноармейской;