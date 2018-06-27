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Автомобильный Нижний Тагил

Новый асфальт разрушается до окончания ремонта на дороге Алапаевск-Зыряновский (ФОТО)

27 июня 2018, 13:05Добавить новость
Свердловская область,Алапаевск,дороги,транспорт,ремонт,подрядчики,нарушение

На автодороге Алапаевск-Зыряновский начал разрушаться новый асфальт. При этом, ремонт автодороги еще не завершен.

Дорога Алапаевск-Зыряновский пока еще не сдана в эксплуатацию, однако, по словам очевидцев, она уже начала разрушаться. Сообщается, что ремонт дороги был важным событием для местных жителей. На одном из участков ремонтируемой дороги в рамках капитального ремонта в начале июня положили новый асфальт. К концу месяца покрытие начало трескаться, проваливаться, образовалась колейность.

Дорога не простояла и двух недель. Сейчас под вопросом прием объекта в эксплуатацию. Ремонт пока не завершен.

Напомним, что в Нижнем Тагиле из-за устранения недочетов, допущенных подрядчиком, все еще остается закрытым перекресток ул. Фрунзе и Космонавтов. Открытие движения ожидается 27 июня.


Свердловская область,Алапаевск,дороги,транспорт,ремонт,подрядчики,нарушение

Фото: Автогород66

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