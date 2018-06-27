Новый асфальт разрушается до окончания ремонта на дороге Алапаевск-Зыряновский (ФОТО)

На автодороге Алапаевск-Зыряновский начал разрушаться новый асфальт. При этом, ремонт автодороги еще не завершен.

Дорога Алапаевск-Зыряновский пока еще не сдана в эксплуатацию, однако, по словам очевидцев, она уже начала разрушаться. Сообщается, что ремонт дороги был важным событием для местных жителей. На одном из участков ремонтируемой дороги в рамках капитального ремонта в начале июня положили новый асфальт. К концу месяца покрытие начало трескаться, проваливаться, образовалась колейность.





Дорога не простояла и двух недель. Сейчас под вопросом прием объекта в эксплуатацию. Ремонт пока не завершен.





Напомним, что в Нижнем Тагиле из-за устранения недочетов, допущенных подрядчиком, все еще остается закрытым перекресток ул. Фрунзе и Космонавтов. Открытие движения ожидается 27 июня.







Фото: Автогород66