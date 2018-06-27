Новый порядок организации пассажирских перевозок будет разработан в Нижнем Тагиле

Новая концепция транспортной городской сети Нижнего Тагила начнёт разрабатываться в июле 2018 года. Она призвана решить насущные проблемы городских пассажирских перевозок, среди которых значатся избыточность маршрутной сети и повышение тарифов на перевозки.

На данный момент в Нижнем Тагиле уже проведен ряд мероприятий по выполнению требований, предъявляемых региональными и федеральными контрольными органами к пассажирским перевозкам. Все транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС, значительно обновился парк подвижной техники и улучшилось качество техобслуживания.



Тем не менее, в июле 2018 года начнётся разработка технического задания новой концепции транспортной городской сети Нижнего Тагила, сообщает администрация Нижнего Тагила. Изменения призваны решить острые проблемы пассажирской инфраструктуры города: избыточность маршрутной сети, отсутствие чёткого расписания движения маршруток и автобусов, повышение тарифов на пассажирские перевозки.



С последней проблемой, по мнению специалистов, связаны такие моменты, как заработная плата водителей, возможность обновления автопарка и поддержание необходимого уровня клиентского обслуживания жителей города.