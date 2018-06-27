+14
Свердловская область
Нижний Тагил
+14
день: +25
вечер: +28
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.79 - 0.16
EUR 73.41 + 0.1
| регистрация
Автомобильный Нижний Тагил

Новый порядок организации пассажирских перевозок будет разработан в Нижнем Тагиле

27 июня 2018, 06:35Добавить новость
город,деньги,дорога,Нижний Тагил,Свердловская область,транспорт,экономика,пассажиры,маршрутки,перевозка,автобус,тарифы,проезд,транспортная схема

Новая концепция транспортной городской сети Нижнего Тагила начнёт разрабатываться в июле 2018 года. Она призвана решить насущные проблемы городских пассажирских перевозок, среди которых значатся избыточность маршрутной сети и повышение тарифов на перевозки.

На данный момент в Нижнем Тагиле уже проведен ряд мероприятий по выполнению требований, предъявляемых региональными и федеральными контрольными органами к пассажирским перевозкам. Все транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС, значительно обновился парк подвижной техники и улучшилось качество техобслуживания.

Тем не менее, в июле 2018 года начнётся разработка технического задания новой концепции транспортной городской сети Нижнего Тагила, сообщает администрация Нижнего Тагила. Изменения призваны решить острые проблемы пассажирской инфраструктуры города: избыточность маршрутной сети, отсутствие чёткого расписания движения маршруток и автобусов, повышение тарифов на пассажирские перевозки.

С последней проблемой, по мнению специалистов, связаны такие моменты, как заработная плата водителей, возможность обновления автопарка и поддержание необходимого уровня клиентского обслуживания жителей города.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Желездорожный переезд на ул. Балакинская будет закрыт с 29 по 30 июня
19 июня, 06:05
0 2
Дополнительные 250 млн рублей поступят в бюджет Нижнего Тагила
вчера, 06:35
4 1
Проезд в тагильских трамваях подорожает на 1 рубль с 1 июля
23 июня, 11:30
8 8

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 386
Подписаться на новости