Остановка «Уральский проспект» в Нижнем Тагиле перенесена ближе к «Совхозной» (ФОТО)

С 27 июня 2018 года трамвайная остановка «Уральский проспект» в Нижнем Тагиле перенесена ближе к остановочному пункту «Совхозная».

Трамвайная остановка «Уральский проспект» для маршрутов 15 и 17 перенесена ближе к остановочному пункту «Совхозная».





Сейчас место остановки трамваев расположено около светофора на въезде в жилой комплекс «Солнечная долина», сообщает «Тагильский трамвай».



Такая перестановка нужна для того, чтобы пешеходы пользовались пешеходным переходом, а не перебегали дорогу в неустановленных местах.





Фото: «Тагильский трамвай»