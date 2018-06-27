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Остановка «Уральский проспект» в Нижнем Тагиле перенесена ближе к «Совхозной» (ФОТО)

27 июня 2018, 11:45Добавить новость
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С 27 июня 2018 года трамвайная остановка «Уральский проспект» в Нижнем Тагиле перенесена ближе к остановочному пункту «Совхозная».

Трамвайная остановка «Уральский проспект» для маршрутов 15 и 17 перенесена ближе к остановочному пункту «Совхозная».

Сейчас место остановки трамваев расположено около светофора на въезде в жилой комплекс «Солнечная долина», сообщает «Тагильский трамвай». 

Такая перестановка нужна для того, чтобы пешеходы пользовались пешеходным переходом, а не перебегали дорогу в неустановленных местах. 

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Фото: «Тагильский трамвай»

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