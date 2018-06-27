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Перекресток Фрунзе-Космонавтов в Нижнем Тагиле открыт для движения (ФОТО)

27 июня 2018, 11:00Добавить новость
город,дорога,Нижний Тагил,Фрунзе,Космонавтов,ремонт,подрядчик

Перекресток ул. Фрунзе и Космонавтов в Нижнем Тагиле открыт для движения.

В Нижнем Тагиле сегодня, 27 июня, открылось движение на перекрестке ул. Фрунзе и Космонавтов. Напомним, что открытие перекрестка было отложено из-за необходимости устранения недочетов, допущенных подрядчиком.

Также в ближайшее время будет закрыто движение по ул. Космонавтов на участке от ул. Фрунзе до ул. Красноармейской, а также от ул. Красноармейской до ул. Карла-Либкнехта. Это необходимо для завершения ремонтных работ, начатых в 2017 году.

город,дорога,Нижний Тагил,Фрунзе,Космонавтов,ремонт,подрядчикгород,дорога,Нижний Тагил,Фрунзе,Космонавтов,ремонт,подрядчик
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