Перекресток Фрунзе-Космонавтов в Нижнем Тагиле открыт для движения (ФОТО)

Перекресток ул. Фрунзе и Космонавтов в Нижнем Тагиле открыт для движения.

В Нижнем Тагиле сегодня, 27 июня, открылось движение на перекрестке ул. Фрунзе и Космонавтов. Напомним, что открытие перекрестка было отложено из-за необходимости устранения недочетов, допущенных подрядчиком.





Также в ближайшее время будет закрыто движение по ул. Космонавтов на участке от ул. Фрунзе до ул. Красноармейской, а также от ул. Красноармейской до ул. Карла-Либкнехта. Это необходимо для завершения ремонтных работ, начатых в 2017 году.



