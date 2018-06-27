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Автомобильный Нижний Тагил

Схема движения изменилась на перекрестке ул. Серова и Красноармейской в Нижнем Тагиле

27 июня 2018, 14:20Добавить новость
авто,дорога,Нижний Тагил,серова,Красноармейская,схема движения,светофор

В Нижнем Тагиле на пересечении улиц Серова и Красноармейской появилась дополнительная секция светофора.

В Нижнем Тагиле поменялась схема движения на перекрестке улиц Серова и Красноармейской. Теперь для водителей, сворачивающих налево, функционирует дополнительная секция светофора, сообщает «Тагил без ям».

 

Всегда большую сложность вызывал этот перекресток: если кому-то поворачивать, а тебе  прямо, то приходилось долго стоять. Сейчас сразу будем ехать по правой полосе - там движение идет живее, -- прокомментировал изменения тагильский водитель.


Напомним, что в Нижнем Тагиле 27 июня открыт для движения перекресток ул. Фрунзе и Космонавтов.

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