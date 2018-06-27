Схема движения изменилась на перекрестке ул. Серова и Красноармейской в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на пересечении улиц Серова и Красноармейской появилась дополнительная секция светофора.

В Нижнем Тагиле поменялась схема движения на перекрестке улиц Серова и Красноармейской. Теперь для водителей, сворачивающих налево, функционирует дополнительная секция светофора, сообщает «Тагил без ям».

Всегда большую сложность вызывал этот перекресток: если кому-то поворачивать, а тебе − прямо, то приходилось долго стоять. Сейчас сразу будем ехать по правой полосе - там движение идет живее, -- прокомментировал изменения тагильский водитель.



Напомним, что в Нижнем Тагиле 27 июня открыт для движения перекресток ул. Фрунзе и Космонавтов.