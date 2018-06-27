Тагильский предприниматель оштрафован на 100 тыс. руб. за нарушение перевозки детей

Согласно данным дела, 4 января 2018 года индивидуальный предприниматель организовал перевозку школьников из Невьянска на шоу в цирк Нижнего Тагила.



Вскоре инспекторы Уральского межрегионального управления Ространснадзора провели проверку в отношении водителя автобуса и обнаружили, что мужчина не прошел медицинский осмотр. Штраф в 100 тысяч рублей был выписан ИП Печеницыну В.Г.





Суд Ленинского района Нижнего Тагила не стал изменять постановление должностного лица. Вскоре ответчик подал апелляцию, настаивая, что в тот день, не он перевозил детей.





Однако в областном суде, ознакомившись со всеми материалами дела, не стали изменять решение судьи Ленинского района Нижнего Тагила, передает издание «УралБизнесКонсалтинг».