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Автомобильный Нижний Тагил

Тагильский предприниматель оштрафован на 100 тыс. руб. за нарушение перевозки детей

27 июня 2018, 10:40Добавить новость
ГИБДД,город,дети,нарушение,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,транспорт,штраф,водитель,предприниматель
В Нижнем Тагиле местный предприниматель по фамилии Печеницын был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей.

Согласно данным дела, 4 января 2018 года индивидуальный предприниматель организовал перевозку школьников из Невьянска на шоу в цирк Нижнего Тагила.

Вскоре инспекторы Уральского межрегионального управления Ространснадзора провели проверку в отношении водителя автобуса и обнаружили, что мужчина не прошел медицинский осмотр. Штраф в 100 тысяч рублей был выписан ИП Печеницыну В.Г.

Суд Ленинского района Нижнего Тагила не стал изменять постановление должностного лица. Вскоре ответчик подал апелляцию, настаивая, что в тот день, не он перевозил детей.

Однако в областном суде, ознакомившись со всеми материалами дела, не стали изменять решение судьи Ленинского района Нижнего Тагила, передает издание «УралБизнесКонсалтинг».

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