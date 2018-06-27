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Автомобильный Нижний Тагил

1 700 подписей собрано за появление велодорожки УВЗ-Коксохим в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 июня 2018, 15:45Добавить новость
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Активисты спортивной организации «Велоклуб Нижний Тагил» собрали 1700 подписей в поддержку проекта велопешеходной дорожки УВЗ-Коксохим.

Передача подписей председателю комиссии по развитию предпринимательства и инноваций, дорожному хозяйству и транспорту общественной палаты города Нижний Тагил Станиславу Недопекину состоится 2 июля 2018 года на первом этаже гостиницы «Металлург» по адресу улица Металлургов, 4.

Мероприятие будет проходить в формате бриффинга, активисты «Велоклуб Нижний Тагил» ответят на вопросы СМИ и велосипедистов.

На встрече представители велоклуба представят проект велопешеходных дорожек по улице Индустриальная.

Автор проекта – инженер Андрей Чернов. На бриффинге мы передадим проект общественникам, -- сообщил TagilCity.ru представитель спортивной организации Олег Богачев.

 

В проекте обозначена суть проблемы, предлагаются несколько путей решения, объясняются плюсы велопешеходных дорожек.

Проект снабжен фотографиями, картами и таблицами.

 

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Фото: «Велоклуб Нижний Тагил»

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