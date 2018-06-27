1 700 подписей собрано за появление велодорожки УВЗ-Коксохим в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Активисты спортивной организации «Велоклуб Нижний Тагил» собрали 1700 подписей в поддержку проекта велопешеходной дорожки УВЗ-Коксохим.

Передача подписей председателю комиссии по развитию предпринимательства и инноваций, дорожному хозяйству и транспорту общественной палаты города Нижний Тагил Станиславу Недопекину состоится 2 июля 2018 года на первом этаже гостиницы «Металлург» по адресу улица Металлургов, 4.





Мероприятие будет проходить в формате бриффинга, активисты «Велоклуб Нижний Тагил» ответят на вопросы СМИ и велосипедистов.





На встрече представители велоклуба представят проект велопешеходных дорожек по улице Индустриальная.





Автор проекта – инженер Андрей Чернов. На бриффинге мы передадим проект общественникам, -- сообщил TagilCity.ru представитель спортивной организации Олег Богачев.

В проекте обозначена суть проблемы, предлагаются несколько путей решения, объясняются плюсы велопешеходных дорожек.



Проект снабжен фотографиями, картами и таблицами.

Фото: «Велоклуб Нижний Тагил»