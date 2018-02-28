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Автомобильный Нижний Тагил

ГИБДД Свердловской области просит водителей не выезжать на трассы из-за снегопада

28 февраля 2018, 07:00Добавить новость
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Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к автолюбителям с просьбой ограничить длительные поездки и изменить стиль вождения по причине сложных дорожных условий, сложившихся из-за обильного снегопада. По прогнозам синоптиков, он продержится в течение нескольких дней.

27 февраля на территории Среднего Урала выпал снег, что привело к затруднению движения не только в городах, но и на региональных дорогах.

Водителей просят изменить стиль вождения, в частности соблюдать дистанцию на трассах, а также в условиях города. Также по возможности стоит исключить длительные поездки.

В Нижнем Тагиле 65 спецмашин круглосуточно убирают снег с городских дорог. В столице Урала на ликвидацию последствий снегопада были выведены свыше 600 дорожных рабочих, а также порядка 200 единиц специализированной техники. За прошедший день было вывезено около двух тонн снега и рассыпано 130 тонн противогололёдных средств и полтонны щебня мелкой фракции, передает издание «Областная газета».

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