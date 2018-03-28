Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле после ремонта откроется в октябре 2018 года

Директор службы заказчика Сергей Бобрецов заявил об этом на совещании по ремонту дорог в Нижнем Тагиле. О прошедшем совещании рассказал присутствовавший там председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин на странице в группе движения. Бобрецов сказал, что до 1 июля дорожники закончат ремонт улицы Береговая-Краснокаменская, которая станет объездной. Цена вопроса – 44 миллиона рублей. Вскоре после завершения работ на объекте движение по мосту будет закрыто.



Напомним, некоторое время назад завершилась разработка проектной документации по путепроводу через железнодорожные пути на Циолковского. Проектом занималась екатеринбургская фирма ООО «Маскот». Исследования в районе моста проводили специалисты компании «Тисизгео» из Нижнего Тагила. На ремонт объекта требуется порядка 700 миллионов рублей, часть суммы будет выделена из областного бюджета.