-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
день: -5
вечер: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Автомобильный Нижний Тагил

Внедорожник вылетел на обочину на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 марта 2018, 07:00Добавить новость
город,дорога,дтп,Нижний Тагил,погода,Свердловская область,транспорт
В Нижнем Тагиле вечером 27 марта на Восточном шоссе произошел дорожный инцидент, в результате которого внедорожник оказался на обочине.

По сообщению очевидцев, ДТП произошло около 19:30 неподалёку от «Криомаша». Судя по кадрам с места, автомобиль развернуло и выбросило на обочину.

По предположению свидетелей, автомобиль занесло на снежной каше. Вероятно, на случившееся повлияла и скорость движения автотранспорта.

На помощь водителю пришли другие автомобилисты.

Добавим, что в связи с обрушившимся на Нижний Тагил снегопадом на дорогах города сложилась трудная ситуация. Водители повсеместно жалуются то на кашу, то на гололёд. Сотрудники ГИБДД призывают тагильчан быть внимательнее на дорогах.

город,дорога,дтп,Нижний Тагил,погода,Свердловская область,транспортгород,дорога,дтп,Нижний Тагил,погода,Свердловская область,транспорт
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,
Погода в Нижнем Тагиле
-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
день: -5
вечер: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

Читайте также:

Рейд по дорожной безопасности проходит в Нижнем Тагиле в праздничные выходные
8 марта, 10:30
6 3
Два автомобиля столкнулись на Лайском тракте в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
17 февраля, 22:00
3 0
Рейд по безопасности пешеходов будет проходить в Нижнем Тагиле до 17 января
16 января, 08:30
3 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 128
Подписаться на новости