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Автомобильный Нижний Тагил

Уличные гонщики России будут наказаны миллионными штрафами и лишением свободы

28 сентября 2017, 23:55Добавить новость
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Российские депутаты планируют ужесточить наказание для уличных гонщиков. Любители быстрой езды в скором времени могут начать платить многомиллионные штрафы или даже лишиться свободы.

Депутаты Госдумы намерены внести в КоАП РФ, Уголовный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс России изменения, ужесточающие наказание за быструю езду. Изменения предусматривают введение штрафов в размере нескольких миллионов рублей или реальное лишение свободы.

Как передают «Известия» инициатива депутатов нашла неоднозначную оценку среди экспертов. Некоторые из них считают, что ужесточение штрафов приведёт к обратному эффекту и целесообразнее строить площадки для уличных гонок. Другие же наоборот полагают, что только путём ужесточения наказания можно дисциплинировать уличных гонщиков.

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