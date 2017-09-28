Уличные гонщики России будут наказаны миллионными штрафами и лишением свободы

Депутаты Госдумы намерены внести в КоАП РФ, Уголовный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс России изменения, ужесточающие наказание за быструю езду. Изменения предусматривают введение штрафов в размере нескольких миллионов рублей или реальное лишение свободы.



Как передают «Известия» инициатива депутатов нашла неоднозначную оценку среди экспертов. Некоторые из них считают, что ужесточение штрафов приведёт к обратному эффекту и целесообразнее строить площадки для уличных гонок. Другие же наоборот полагают, что только путём ужесточения наказания можно дисциплинировать уличных гонщиков.