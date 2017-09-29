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Автомобильный Нижний Тагил

Детсадовцы рассказали водителям Нижнего Тагила о правилах дорожного движения (ФОТО)

29 сентября 2017, 23:35Добавить новость
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Воспитанники детских садов Нижнего Тагила совместно с инспекторами ДПС вышли на улицы города, чтобы рассказать водителям о правилах дорожного движения.

С 25 по 29 сентября на улицах Нижнего Тагила проходило профилактическое мероприятие «Неделя безопасности». Воспитанники детских садов города совместно с сотрудниками дорожной полиции информировали водителей о необходимости соблюдения ПДД.

Дети и педагоги МБДОУ №37«Радость» написали нижнетагильским водителям письма, в которых попросили их соблюдать правила дорожного движения и быть предельно аккуратными при вождении автомобиля. Для воспитанников детского сада №162 «Солнышко» сотрудники дорожной полиции и спасатели провели игру, в ходе которой напомнили про основные правила поведения на проезжей части. В конце мероприятия детям показали патрульный автомобиль ДПС в действии.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, проведение подобных акции поможет увеличить информированность детей и водителей о ПДД и снизить процент детского травматизма при ДТП.


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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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