Детсадовцы рассказали водителям Нижнего Тагила о правилах дорожного движения (ФОТО)

С 25 по 29 сентября на улицах Нижнего Тагила проходило профилактическое мероприятие «Неделя безопасности». Воспитанники детских садов города совместно с сотрудниками дорожной полиции информировали водителей о необходимости соблюдения ПДД.



Дети и педагоги МБДОУ №37«Радость» написали нижнетагильским водителям письма, в которых попросили их соблюдать правила дорожного движения и быть предельно аккуратными при вождении автомобиля. Для воспитанников детского сада №162 «Солнышко» сотрудники дорожной полиции и спасатели провели игру, в ходе которой напомнили про основные правила поведения на проезжей части. В конце мероприятия детям показали патрульный автомобиль ДПС в действии.



Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, проведение подобных акции поможет увеличить информированность детей и водителей о ПДД и снизить процент детского травматизма при ДТП.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила