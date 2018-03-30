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Светофор установлен на перекресте ул. Черных и Липовый тракт в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

30 марта 2018, 14:35Добавить новость
Нижний Тагил,светофор,черных,Липовый тракт,перекресток,дорога,машины,пешеходы,Носов,Панченко
Новый светофор установлен 29 марта на перекресте ул. Черных и Липовый тракт.

По словам Алексея Панченко, объект был установлен по указанию Сергея Носова для более безопасного передвижения водителей и пешеходов. Несколько дней он работал в режиме мигания, чтобы участники дорожного движения привыкли. 29 марта автоматический регулировщик был запущен в рабочий режим, сообщает Тагил-ТВ.

На этом перекресте 13 октября 2017 года была сбита 9-летняя девочка, а в феврале 2018 года - 13-летний ребенок.


Видео: Тагил-ТВ
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