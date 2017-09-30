Три автомобиля столкнулись под Нижним Тагилом (ФОТО)

Утром 30 сентября под Нижним Тагилом столкнулись три автомобиля – темно-красная иномарка, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109. Авария произошла на перекрестке при въезде в село Николо-Павловское.

От удара у иномарки был оторван передний бампер, у ВАЗ-2106 замята задняя часть машины. Автомобили столкнулись на пешеходном переходе неподалеку от остановки автобусов, где в тот момент находились люди.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Позже будут установлены подробности ДТП.



