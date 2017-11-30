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Движение по ул. Грибоедова в Нижнем Тагиле будет закрыто с 4 декабря (ФОТО)

30 ноября 2017, 17:50Добавить новость
Нижний Тагил,дорога,Грибоедова,ремонт,капитальный ремонт,реконструкция,Красный камень
Улица Грибоедова на Красном камне в Нижнем Тагиле будет закрыта на капитальный ремонт с 4 декабря. 

О том, что улица Грибоедова в Нижнем Тагиле готовится к закрытию, журналистам TagilCity.ru сообщил председатель общественного движение «Тагил без ям».  

 

С понедельника (4 декабря) будет закрыто движение по ул. Грибоедова. Компания «Уралстроймонтаж» должна будет начать работы по капитальному ремонту этой дороги. Предварительно, глава города давал команду закрыть эту дорогу с 1 декабря, но сегодня на заседании штаба управления городским хозяйством было принято решение о переносе закрытия на понедельник, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Никита Чапурин. 


Предполагается, что за зимний период подрядчики выполнят все земляные работы. А асфальтирование дороги на ул. Грибоедова начнётся с приходом тепла в 2018 году, согласно информации управления городским хозяйством Администрации Нижнего Тагила. 

 

Нижний Тагил,дорога,Грибоедова,ремонт,капитальный ремонт,реконструкция,Красный камень
Фото: улица Грибоедова на карте Нижнего Тагила, предполагаемая схема перекрытия. 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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