Проезд в маршрутках подорожает в Нижнем Тагиле до 20 рублей с 4 декабря

С 4 декабря вырастет стоимость проезда в маршрутных такси и автобусах Нижнего Тагила. Теперь одна поездка обойдется пассажиру в 20 рублей.

Повышение тарифа на перевозки автомобильным транспортом было согласовано региональной энергетической комиссией. С понедельника, 4 декабря, стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси всех перевозчиков вырастет на 1 рубль и достигнет 20 рублей.



При этом, как говорится в постановлении РЭК от 22 ноября, стоимость является максимально допустимой и может быть снижена по желанию транспортной компании.



Однако городские перевозчики считают, что и эта цена является низкой. Они уверены, что «справедливая» стоимость проезда в маршрутках должна составлять от 25 до 26 рублей.





Напомним, что с 1 декабря «Тагильский трамвай» начнет тестирование европейской системы оплаты проезда – стоимость однодневного билета составит 40 рублей.