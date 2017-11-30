Россияне не смогут регистрировать в ГИБДД авто после самостоятельного тюнинга

Автовладельцам, которые не смогут подтвердить, что тюнинг полностью соответствует требованиям безопасности, ГИБДД будет отказывать в регистрации авто.

В Верховном суде России подтвердили право ГИБДД отказывать в регистрации автовладельцам, которые не согласовали изменения транспортного средства с производителем.





Так, один из водителей Томской области подал в суд на Госавтоинспекцию. По словам автовладельца, инспекция отказала в регистрации авто, которое было изменено после получения разрешения от завода производителя. Однако Верховный суд встал на сторону ГИБДД, так как пакет документов, собранный водителем, был неполным, пишет «РБК Екатеринбург».





Теперь автовладельцы обязаны предварительно согласовывать изменения с заводом-изготовителем и получить от него подтверждающие документы. Позже разрешение отправляется в ГИБДД, после чего можно заниматься «переделкой» авто.



Для нарушителей КоАП предусматривает наказание в виде штрафа на сумму 500 рублей в первый раз, также инспектор может попросить устранить изменения в срок до 10 дней. Повторное нарушение может грозить административным арестом и снятием транспортного средства с регистрации.