Улица Захарова в Нижнем Тагиле будет перекрыта на три недели

Администрация Нижнего Тагила сообщает, что участок движения ограничится от улицы Удовенко до Октябрьского проспекта.



Дорогу закрывают в связи с предстоящими аварийными работами «Уралстроймонтажа» по прокладке магистрального трубопровода сети теплоснабжения. На период перекрытия участка на отрезке дороги установят знаки предупреждения об аварийных работах.



Напомним, что с 4 декабря также будет закрыто движение по улице Грибоедова из-за ремонтных работ «Уралстроймонтажа».



