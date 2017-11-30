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Автомобильный Нижний Тагил

Улица Захарова в Нижнем Тагиле будет перекрыта на три недели

30 ноября 2017, 22:20Добавить новость
авто,дорога,Нижний Тагил,работа,ггм,закрытие,ремонт
С 1 по 22 декабря улица Захарова на ГГМ будет закрыта для автолюбителей.

Администрация Нижнего Тагила сообщает, что участок движения ограничится от улицы Удовенко до Октябрьского проспекта.

Дорогу закрывают в связи с предстоящими аварийными работами «Уралстроймонтажа» по прокладке магистрального трубопровода сети теплоснабжения. На период перекрытия участка на отрезке дороги установят знаки предупреждения об аварийных работах.

Напомним, что с 4 декабря также будет закрыто движение по улице Грибоедова из-за ремонтных работ «Уралстроймонтажа».

авто,дорога,Нижний Тагил,работа,ггм,закрытие,ремонт

 

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