Военкомат Свердловской области потратит 11 млн рублей на перевозку новобранцев

Стоимость контракта – 11,49 миллионов рублей. Это начальная максимальная цена в аукционе.



Подрядчик определится 17 апреля. Победителю предстоит перевозить новобранцев до 28 декабря 2018 года.



Отметим, что 1 апреля в России стартует весенний призыв на военную службу, передаёт «Znak.com».