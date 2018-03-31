Военкомат Свердловской области потратит 11 млн рублей на перевозку новобранцев

В Свердловской области на сайте госзакупок появился закрытый аукцион, инициатором которого является Военный комиссариат региона. Так, ведомство планирует организовать оказание транспортных услуг по перевозке призывников.
Стоимость контракта – 11,49 миллионов рублей. Это начальная максимальная цена в аукционе.
Подрядчик определится 17 апреля. Победителю предстоит перевозить новобранцев до 28 декабря 2018 года.
Отметим, что 1 апреля в России стартует весенний призыв на военную службу, передаёт «Znak.com».