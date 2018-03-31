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Военкомат Свердловской области потратит 11 млн рублей на перевозку новобранцев

31 марта 2018, 09:45Добавить новость
деньги,Свердловская область,транспорт,военная служба,призыв,госзакупки,аукцион
В Свердловской области на сайте госзакупок появился закрытый аукцион, инициатором которого является Военный комиссариат региона. Так, ведомство планирует организовать оказание транспортных услуг по перевозке призывников.

Стоимость контракта – 11,49 миллионов рублей. Это начальная максимальная цена в аукционе.

Подрядчик определится 17 апреля. Победителю предстоит перевозить новобранцев до 28 декабря 2018 года.

Отметим, что 1 апреля в России стартует весенний призыв на военную службу, передаёт «Znak.com».

 
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